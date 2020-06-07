Басков вызвал ажиотаж в сети снимком с Ротару и Зыкиной

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Алина Потёмкина
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Многих растрогало фото, на котором запечатлены две легенды, одной из которых с нами уже нет.

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Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан, instagram @nikolaibaskov

Николай Басков продолжает разбирать архивы фотографий. В Instagram он поделился с подписчиками очередной находкой — на снимке он запечатлен в компании Софии Ротару и ныне покойной Людмилы Зыкиной.

«Нашел историческое фото с легендарными Людмилой Зыкиной и Софией Ротару», — подписал кадр Басков.

Поклонников взбудоражила фотография, на которой камера поймала сразу трех знаменитостей. Они принялись расхваливать певиц и благодарить самого артиста.

Instagram @nikolaibaskov

«Николай, фото просто потрясающее! Две замечательные легенды»

«Трио шикарных творческих артистов!»

«Вау, какое раритетное фото. Такие все счастливые!» — восхищались фанаты.

К слову, София Ротару не часто балует своих поклонников фотографиями. Как отмечает «Утро.ру», последний раз певица делилась снимком 21 мая, на День вышиванки.

Зато Николай Басков не стесняется показать публике даже самые сокровенные снимки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец признался, что рос упитанным мальчиком, и показал фото.

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