«Поросеночек»: Басков признался, что рос упитанным мальчиком, и показал фото
Певец признался, что с младых ногтей очень любил поесть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @nikolaibaskov
Певец Николай Басков, судя по всему, как и многие звезды, предался ностальгии и занялся разбором архива фотографий. Артист показал поклонникам кадр, на котором ему лет семь-восемь. На нем он выглядит весьма упитанным ребенком: мальчик сидит в кресле, в руке у него банан, а на лице маска поросенка. Выражение мордашки весьма скептическое. Тот факт, что в детстве он был склонен к полноте, музыкант не постеснялся обыграть ироничным комментарием к фотографии.
«И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь… Я всегда любил поесть», — шутливо признался Басков.
Поклонники принялись убеждать артиста, что результат взросления совсем не так плох, и тяга к обильной трапезе далеко не самый страшный недостаток человека.
«Бриллиант вырос! С волшебным бархатным голосом!»
«Боже! Какой милый мальчик! Обожаю ваш юмор!» — писали фолловеры.
В комментариях отметились и некоторые коллеги по цеху Баскова.
«Обжоркин…», — пожурил певца Игорь Крутой.
«Колюня, хороший наш», — написала Валерия.
Ранее 5-tv.ru писал о женщинах Николая Баскова. Известно, что певец остается одним из самых завидных женихов на российской эстраде.
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