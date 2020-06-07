Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой

|
Карина Бернтгольц
73

Народный артист РСФСР вспомнил, как отправился с Примадонной российской эстрады на фестиваль «Золотой Орфей» в Болгарии.

Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о слежке спецслужб за Аллой Пугачевой. По словам исполнителя, в советское время представители КГБ сопровождали всех артистов, выезжающих за рубеж, и Примадонна не была исключением. Безусловно, знаменитости догадывались, что об их действиях доносят, но они были вынуждены с этим смириться, признался Лещенко.

«По-моему, там все-таки не было КГБшника, по крайней мере формально, а какой-то „двойной агент“ — типа тоже из Министерства, под прикрытием, конечно. Наверняка стучал, иначе быть не могло, мы об этом естественно догадывались, но ты должен понимать, что в те времена это была настолько естественная форма бытия, что наше сознание от этого никак не страдало», — цитирует Лещенко MK.RU.

Говоря о слежке за Аллой Пугачевой и другими легендами советской эстрады, исполнитель вспомнил о том, как в 1975 году вместе с певицей отправился на фестиваль «Золотой Орфей» в Золотых песках в Болгарии. По его словам, тогда, несмотря на определенный контроль, звезды отрывались по полной. Развлечься себе позволили и сопровождающие.

«И они (сопровождающие — Прим.ред.) полезли к Алле на балкон, так как номера в гостинице у нас были смежными, с балкона можно было всего лишь перешагнуть парапет. Алла, видимо, услышала этот шум, и пока они лезли через этот парапет, вышла к ним сама, принаряженная в платье в горошек», — вспомнил Лещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева восхитила фанатов стройной фигурой.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

19:22
«Сидел скрючившись, цвет лица бледно-зеленый»: Очевидец рассказала о смертельном ДТП в Петербурге
19:13
Как россияне встретили праздник Святой Троицы?
18:54
Косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина
18:38
Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы
18:28
Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой
18:16
«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото

Сейчас читают

Хиромант показал, как узнать о характере, успешности и личной жизни человека по ладони
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок