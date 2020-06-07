Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о слежке спецслужб за Аллой Пугачевой. По словам исполнителя, в советское время представители КГБ сопровождали всех артистов, выезжающих за рубеж, и Примадонна не была исключением. Безусловно, знаменитости догадывались, что об их действиях доносят, но они были вынуждены с этим смириться, признался Лещенко.

«По-моему, там все-таки не было КГБшника, по крайней мере формально, а какой-то „двойной агент“ — типа тоже из Министерства, под прикрытием, конечно. Наверняка стучал, иначе быть не могло, мы об этом естественно догадывались, но ты должен понимать, что в те времена это была настолько естественная форма бытия, что наше сознание от этого никак не страдало», — цитирует Лещенко MK.RU.

Говоря о слежке за Аллой Пугачевой и другими легендами советской эстрады, исполнитель вспомнил о том, как в 1975 году вместе с певицей отправился на фестиваль «Золотой Орфей» в Золотых песках в Болгарии. По его словам, тогда, несмотря на определенный контроль, звезды отрывались по полной. Развлечься себе позволили и сопровождающие.

«И они (сопровождающие — Прим.ред.) полезли к Алле на балкон, так как номера в гостинице у нас были смежными, с балкона можно было всего лишь перешагнуть парапет. Алла, видимо, услышала этот шум, и пока они лезли через этот парапет, вышла к ним сама, принаряженная в платье в горошек», — вспомнил Лещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева восхитила фанатов стройной фигурой.