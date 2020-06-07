«Я богатая девочка»: Наталья Андрейченко укрылась от шторма в мексиканском отеле

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Сергей Зеленский
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Знаменитая «Мэри Поппинс» показала поклонникам, в каких условиях пережидает стихию.

«Я богатая девочка»: Наталья Андрейченко укрылась от шторма в мексиканском отеле

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий, instagram @natalya_andreychenko

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная миллионам россиян как Мэри Поппинс из одноименного фильма, пережидает накрывший Мексику шторм в одной из гостиниц.

Актриса разместила в Instagram видео обрушившейся стихии. Сначала 64-летняя знаменитость показала, что творится вокруг ее дома на берегу Карибского моря, а затем условия своего временного проживания. На кадрах видны просторные апартаменты гостиницы, на столе стоит тарелка со сваренными картофелем и кукурузой. Также в запасе у сторонницы сыроедения имеются орехи, бананы, ягоды.

«Я — богатая девочка», — иронизирует артистка по поводу имеющегося у нее рациона питания.

По словам Натальи, ей «впервые в жизни, в прямом смысле этого слова, пришлось бежать из собственного дома».

«Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм», — пояснила она.

Ветер валит деревья, срывает рекламные щиты и крыши зданий, происходит затопление некоторых домов, добавила она.

В местечке, где расположен дом Андрейченко, нет электричества и интернета.

«Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности», — написала она.

Подписчики актрисы постарались поддержать своего кумира добрыми словами.

«Наташенька, вы — чудесная, и все напасти обойдут Вас стороной, все будет замечательно»;

«Пронеси мимо Вас ненастье»;

«Наташа, желаем Вам скорейшего возвращения и пусть дом сохранится!»

Весной этого года стало известно, что Андрейченко, бывшей замужем дважды, проживает в своем доме с возлюбленным Романом (ударение на первый слог), пишут «Дни.ру». Мужчина, который младше актрисы на 22 года, считается одним из лучших видеооператоров в Мексике. Кроме того, он занимается бизнесом, владеет кафе органической еды и даже питомником для диких животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Андрейченко едва не угодила в мексиканскую тюрьму.

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