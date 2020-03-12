Наталья Андрейченко едва не угодила в мексиканскую тюрьму

Наталья Андрейченко чудом не угодила в мексиканскую тюрьму. Российская актриса, живущая сейчас в Мексике, работает над собственным проектом — онлайн-курсами «От сердца к сердцу». Один из выпусков она решила снять в руинах древнего города Майя в Ушмале, не зная, что съемки на территории заповедника запрещены.

9 марта вместе со съемочной группой приехала на место, и все бы могло пройти нормально, если бы местным полицейским не показалось, что оператор ведет себя неадекватно. Мужчина как раз снимал с Андрейченко петличку — передатчик звука обычно вешается под юбку или брюки, чтобы его не было видно.

«Они спросили, что вы к женщине пристаете? И тут мы сделали глупость, сказали, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимали видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок», — приводит рассказ продюсера проекта Яна Трунцева интернет-портал «7Дней».

Выпутаться из ситуации помогла находчивость Натальи — она стала эмоционально рассказывать полицейским о домашнем кино, о детях, которые ждут ее дома. Ее экспрессия настолько ошарашила стражей порядка, что они просто отпустили всю съемочную группу.

«Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она бы села в тюрьму», — рассказывает Трунцев.

Звезда известного советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» уже не в первый раз попадает в истории в Мексике. Как рассказывал 5-tv.ru, недавно Наталья Андрейченко напугала родственников и знакомых своим внезапным исчезновением — более суток она не выходила на связь и в итоге нашлась в джунглях.