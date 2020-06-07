«Не надоело?»: Рудковская с Плющенко и сыном показали танец с очками
Поклонники раскритиковали способ звездного семейства развлечь себя и фанатов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda, instagram @rudkovskayaofficial
Семья Евгения Плющенко никак не может остановиться и продолжает снимать видео танцев. На этот раз жена фигуриста Яна Рудковская показала подписчикам в Instagram ролик, в котором она, ее супруг и их сын Саша, которого сами родители называют Гном Гномыч, пытаются станцевать так, чтобы очки упали со лба на нос.
«Семейный день — семейные танцы. Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто», — призналась Рудковская.
Поклонники звездного семейства не пришли в восторг от очередного ролика жены фигуриста. Некоторые, конечно, продолжили восхищаться пластичностью Плющенко, но все чаще люди оставляли недовольные комментарии.
«Семейные потрясушки»;
«Тут способен танцевать только Женя»;
«Вам не недоело?»
«Вам долго еще придется танцевать»;
«Танцевать все могут. А вы работать пробовали?» — возмущались подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Яна Рудковская разыграла сценку с мужем, в которой якобы убегала от него из-за долгов.
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