«Не надоело?»: Рудковская с Плющенко и сыном показали танец с очками

Семья Евгения Плющенко никак не может остановиться и продолжает снимать видео танцев. На этот раз жена фигуриста Яна Рудковская показала подписчикам в Instagram ролик, в котором она, ее супруг и их сын Саша, которого сами родители называют Гном Гномыч, пытаются станцевать так, чтобы очки упали со лба на нос.

«Семейный день — семейные танцы. Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто», — призналась Рудковская.

instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники звездного семейства не пришли в восторг от очередного ролика жены фигуриста. Некоторые, конечно, продолжили восхищаться пластичностью Плющенко, но все чаще люди оставляли недовольные комментарии.

«Семейные потрясушки»;

«Тут способен танцевать только Женя»;

«Вам не недоело?»

«Вам долго еще придется танцевать»;

«Танцевать все могут. А вы работать пробовали?» — возмущались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Яна Рудковская разыграла сценку с мужем, в которой якобы убегала от него из-за долгов.