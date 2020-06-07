Видео: Бабушка ползком добиралась до магазина в Пермской области

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Карина Бернтгольц
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Очевидцы заметили беспомощную пенсионерку на улице в городе Чайковском.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via, ВКонтакте @Илья Светлов

Пенсионерка из города Чайковский в Пермской области решила добраться до продуктового магазина ползком. Как уточнил телеканал «360», женщина парализована уже шесть лет, однако недуг не помешал ей отправиться на прогулку в супермаркет.

Очевидец, заметивший на улице беспомощную женщину, предложил ей помощь и посоветовал обратиться к волонтерам, которые могут сами купить и привезти весь необходимый набор продуктов. Однако пенсионерка от услуг добровольцев отказалась, отметив, что, вероятнее всего, они приобретут «что-то не то».

В конце концов, как сообщает телеканал «360», бабушка все-таки согласилась воспользоваться волонтерской услугой. Очевидец записал номер ее мобильного телефона и пообещал обеспечить женщину продуктовыми наборами.

В то же время сама пенсионерка в интервью рассказала, что с ней все в порядке и беспокоиться о ее состоянии не стоит. Он просто вышла проветриться.

«У меня все хорошо. Я просто вышла на улицу прогуляться и размять свои косточки, потому что столько времени уже лежу, никуда не хожу, не выхожу. Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать», — подчеркнула женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Владимира Путина, помощь, которую оказывают волонтеры россиянам во время пандемии коронавируса, является гражданским героизмом.

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