Помощь, которую оказывают волонтеры россиянам во время пандемии коронавируса, является гражданским героизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

В дистанционной встрече приняли участие граждане из разных уголков РФ. На экране плазмы видеозсвязи присутствовали, в частности «Москва. Центральный штаб Общероссийского народного фронта», «Севастополь — кафе», «Алтай — село», «Ульяновск — больница», «Ленинградская область — дом престарелых». Все эти люди — волонтеры, добровольцы, представители некоммерческих организаций, бизнесмены, врачи, студенты и даже школьники. Путин из всех нынешних мировых лидеров, пожалуй, единственный, кто в таких экстренных обстоятельствах общается напрямую с народом.

Еще 20 февраля, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Путин отметил важность консолидации общества для успешной реализации целей развития страны, хотя речи о пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер не было.

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас „подвиг“ и „подвижничество“ — это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил всех, кто откликнулся на проблемы, с которыми сталкиваются люди. По его словам, «душевная щедрость — это часть культурного и генетического кода российского народа».

«Люди, далекие от какой-то общественной деятельности, тем более политической деятельности, жившие до сих пор обычной рядовой жизнью, занимающиеся своими делами, у них вдруг что-то шевельнулось внутри, и они активно начали предлагать свои услуги, но не просто предлагать, а делать. Это впечатляет, за живое задевает», — отметил он.

Путин также предложил выделить три миллиарда рублей на гранты для волонтеров, оказывающих помощь в условиях борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 28 апреля, в Москве около 11 тысяч волонтеров и соцработников оказывали помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru передавал, что волонтеры «Мы вместе» оказали помощь более миллиону россиян в самоизоляции.