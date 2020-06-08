Видео: российские дипломаты вернулись из Праги в Москву
В зале прилета в аэропорту «Шереметьево» представителей Россотрудничества встречали только журналисты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
В Москву из Праги этой ночью прибыли высланные из Чехии российские дипломаты. Они вернулись вместе со своими семьями. В зале прилета в «Шереметьево» их встречали только журналисты.
Власти Чехии в конце прошлой недели объявили представителей Россотрудничества персонами нон грата и потребовали от них покинуть страну. Премьер-министр республики заявил, что решение было принято в связи с якобы перевозкой в страну яда нашими дипломатами. Те, в свою очередь заявили, что все обвинения беспочвенны.
В нашем МИДе обвинения чешских властей также назвали бездоказательными и уже предупредили о зеркальном ответе на высылку дипломатов. Подчеркнув, что Прага целенаправленно нанесла удар сразу по ряду направлений сотрудничества с Москвой. И это однозначно недружественный шаг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон гранта.
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