Видео: российские дипломаты вернулись из Праги в Москву

В Москву из Праги этой ночью прибыли высланные из Чехии российские дипломаты. Они вернулись вместе со своими семьями. В зале прилета в «Шереметьево» их встречали только журналисты.

Власти Чехии в конце прошлой недели объявили представителей Россотрудничества персонами нон грата и потребовали от них покинуть страну. Премьер-министр республики заявил, что решение было принято в связи с якобы перевозкой в страну яда нашими дипломатами. Те, в свою очередь заявили, что все обвинения беспочвенны.

В нашем МИДе обвинения чешских властей также назвали бездоказательными и уже предупредили о зеркальном ответе на высылку дипломатов. Подчеркнув, что Прага целенаправленно нанесла удар сразу по ряду направлений сотрудничества с Москвой. И это однозначно недружественный шаг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон гранта.