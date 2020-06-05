МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Праги
Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника российского посольства в стране объявлены персонами нон грата.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало высылку российских дипломатов из Праги. Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника российского посольства в стране объявлены персонами нон грата. По его словам, решение властей государства связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда.
В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что действия Праги получат адекватный ответ со стороны Москвы. Кроме того, данный инцидент будет учтен при выстраивании международных отношений.
«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям.<…> За такие провокации надо будет отвечать», — говорится в официальном заявлении российского ведомства.
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