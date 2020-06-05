МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Праги

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Карина Бернтгольц
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Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника российского посольства в стране объявлены персонами нон грата.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало высылку российских дипломатов из Праги. Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника российского посольства в стране объявлены персонами нон грата. По его словам, решение властей государства связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что действия Праги получат адекватный ответ со стороны Москвы. Кроме того, данный инцидент будет учтен при выстраивании международных отношений.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям.<…> За такие провокации надо будет отвечать», — говорится в официальном заявлении российского ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешские СМИ распространили информацию о прибытии в республику сотрудника российских спецслужб, имеющего при себе якобы смертельный яд рицин. Авторы статьи уверяли, что он явился в посольство РФ. Целью мужчины будто бы было отравление приматора Праги Зденека Гржиба и старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые причастны к присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова и сносу памятника маршалу Коневу.

В МИД РФ по этому поводу отметили, что ряд стран таким образом пытается разрушить отношения Москвы и Праги.

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