Ведущие именологи утверждают, что к вопросу подбора имени для новорожденного важно относиться с полной ответственностью и не делать скоропалительных выводов. Более того, эксперты настаивают, что лучше потратить несколько часов на изучение истинного смысла того или иного слова, чем обречь младенца на несчастную жизнь.

Так, например, среди изобилия есть ТОП-5 имен, которыми лучше никогда не называть детей: подавляющее большинство их обладателей вырастают избалованными и эгоистичными людьми, считают эксперты.

Тамара

В переводе с древнееврейского языка это имя дословно означает «царственная» или «смоковница». С раннего детства Тамара обладает непростым характером: ее сложно контролировать и невозможно уговорить сделать что-то против собственной воли. Некоторые родители поначалу радуются чрезмерной самостоятельности дочери, однако впоследствии осознают, что сами воспитали в ребенке нездоровый эгоизм, властолюбие и высокомерие.

Повзрослевшая Тамара не способна идти на компромиссы, постоянно указывая окружающим, что им делать. В спорах стремится занять лидерскую позицию, нередко прибегая к жестким манипуляциям.

Алла

В переводе с древнегреческого это имя означает «богиня» или «мастерица на все руки». С малого возраста Алла точно знает, кем хочет стать и что для этого нужно сделать. Многие отмечают не по годам развитую интуицию и житейскую мудрость девушки, однако это — единственные положительные черты ее упрямого и неуступчивого характера.

Будучи состоявшимся человеком, Алла редко заботится о проблемах окружающих. Ее волнует только то, что сегодня творится в ее семье. Единственные люди, способные оказать хоть какое-то влияние на горделивую барышню — родители. Однако и они не могут угадать, что придет в голову сварливой дочери в ту или иную минуту. В общем, наилучший способ коммуникации с ней — откровенная лесть.

Тимур

Это красивое мужское имя родом из монгольского языка и буквально переводится как «железо». Поначалу сложно представить себе, что спокойный и вдумчивый Тимур способен испортить жизнь окружающим. Но практика показывает, что это — скорее правило, чем исключение.

Так, обладатель этого имени с детства стремится к независимости и становится агрессивным всякий раз, когда кто-то посягает на его свободу. Он делает что-то не из лучших побуждений, а для удовлетворения собственных амбиций и банального хайпа. Более того, упрямый и напористый Тимур точно знает, как подчинить человека себе, поэтому в разговоре с ним следует вести себя крайне сдержанно и собранно, чтобы не поддаться на провокации.

Станислав

Дословный перевод этого имени звучит как «славный» или «ставленник». Станислав растет гиперактивным и вовсе не усидчивым ребенком. Но его природное обаяние и дар убеждения способны очаровать податливых взрослых, которые теряют бдительность и боятся лишний раз наказывать сорванца.

Капризный и эгоистичный Станислав во взрослом возрасте нередко встревает в опасные конфликты, стремясь идти до победного и доказать окружающим правоту. В числе прочего, этот мужчина чрезвычайно ревнив и буквально «душит» избранницу постоянным контролем. К личностям, осмелившимся хоть раз сказать нелицеприятные вещи, относится с полным пренебрежением и даже может пустить про них грязные слухи.

Никита

Никита в переводе с древнегреческого означает «победитель». От рождения обладатель этого имени наделен уникальными творческими способностями и прочими талантами. Культивируя в мальчике осознание собственной уникальности, родители не замечают, как из милого малыша вырастает самовлюбленный и бескомпромиссный тиран.

Во взрослом возрасте Никита всегда добивается желаемого, несмотря на мнение окружающих людей. Он амбициозен и слишком самовлюблен, чтобы признать важность чувств близких и родных, поэтому нередко остается в одиночестве, лишенный простых человеческих радостей, как, например, банальное общение.

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