Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

С представительницами этого знака придется несладко их ухажерам.

Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака

Фото: ТАСС / DPA

Жестокость никак не вяжется с женственностью, но астрологам удалось выяснить, какой знак зодиака самый суровый среди прекрасного пола. Оказалось, что самые невыносимые и скандальные те женщины, которые родились под знаком Скорпиона.

Символ знака зодиака говорит сам за себя. Женщины-Скорпионы так и норовят ужалить, кроме того, они очень мстительные.

Мужчинам стоит избегать поступков, которые могут обидеть такую девушку. Создавая семью, Скорпионы тут же придумают правила, которым должны следовать все члены семьи.

В случае отклонения от требований, под горячую руку попадут все, даже дети. Женщины-Скорпионы не терпят споров. Они чем-то напоминают Овнов в своей упертости и порыве отстоять собственное мнение.

Но если Овны могут осознавать, что не правы, но дабы не ударить в грязь лицом, начнут защищать свою позицию, Скорпионы будут считать, что есть одно правильное мнение — только их собственное.

Больше всего стоит бояться мужчинам-Водолеям. Такой союз будет иметь разный темперамент и постоянно раздражать друг друга.

Самый идеальный вариант для Скорпиона — Рыбы и Стрельцы. Стремление к ярким отношениям укрепит союз, кроме того, раскроет таланты возлюбленных.

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