Заблокированных на острове из-за паводка туристов спасли в Красноярском крае

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Тургруппу, в которой были и дети, вертолетом эвакуировали в больницу.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

В Красноярском крае спасли группу туристов, среди которых были и дети. Они оказались отрезанными от большой земли из-за паводка и находились на острове. До проливных дождей это была возвышенность в горной местности. Вертолетом людей эвакуировали в больницу. Сейчас их осматривают врачи.

Похожая ситуация и в Мурманской области. Там военные прокладывают новую железную дорогу к столице региона. По старому маршруту не проехать. Из-за непогоды вырос уровень реки Кола. Большая вода обрушила железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края?

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