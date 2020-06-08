Заблокированных на острове из-за паводка туристов спасли в Красноярском крае

В Красноярском крае спасли группу туристов, среди которых были и дети. Они оказались отрезанными от большой земли из-за паводка и находились на острове. До проливных дождей это была возвышенность в горной местности. Вертолетом людей эвакуировали в больницу. Сейчас их осматривают врачи.

Похожая ситуация и в Мурманской области. Там военные прокладывают новую железную дорогу к столице региона. По старому маршруту не проехать. Из-за непогоды вырос уровень реки Кола. Большая вода обрушила железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края?