Когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края?
Каждый туристический объект на Кубани будет проверятся Роспотребнадзором.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Власти Краснодарского края продлили запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье до 21 июня. Об этом в ходе совещания краевого оперативного штаба сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, пишет ФАН.
При этом глава региона допустил открытие отдельных пляжей на курортах в случае их соответствия требованиям регионального управления Роспотребнадзора в условиях борьбы с коронавирусом. Ведомство проверит каждый конкретный объект для отдыхающих.
С 28 марта курортные гостиницы Кубани не принимают туристов, а всех прибывающих из других регионов направляют на двухнедельную самоизоляцию. С 1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, возобновили свою работу.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России — в 2019 году его посетили порядка 17,3 миллиона отдыхающих.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
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