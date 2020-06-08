Цена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель впервые за три месяца

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Стремительный рост стоимости «черного золота» эксперты связывают с договором стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти до конца июля.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Нефть бьет все рекорды на мировых рынках. Цена марки Brent впервые с начала кризиса превысила 43 доллара за баррель. Также подорожала и нефть марки WTI. Она торговалась на уровне 40 долларов.

Столь стремительный рост эксперты связывают с договором стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти до конца июля. Аналитики уверены — восстановление отрасли после катастрофического падения продолжится. По наиболее благоприятному сценарию цена на нефть может вырасти до 55 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти на месяц.

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