Цена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель впервые за три месяца
Стремительный рост стоимости «черного золота» эксперты связывают с договором стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти до конца июля.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Нефть бьет все рекорды на мировых рынках. Цена марки Brent впервые с начала кризиса превысила 43 доллара за баррель. Также подорожала и нефть марки WTI. Она торговалась на уровне 40 долларов.
Столь стремительный рост эксперты связывают с договором стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти до конца июля. Аналитики уверены — восстановление отрасли после катастрофического падения продолжится. По наиболее благоприятному сценарию цена на нефть может вырасти до 55 долларов за баррель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти на месяц.
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