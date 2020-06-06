Страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти на месяц

Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились о продлении текущего соглашения по сокращению добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Согласно условиям изначальной сделки, заключенной 12 апреля, соответствующие меры должны были действовать только до конца июня, а после — сокращение добычи нефти в сутки до 7,7 баррелей.

Как сообщает Bloomberg, новая договоренность была достигнута на первом с начала действия соглашения заседании министерского комитета. Продление сделки поддержали оба крупнейших участника переговоров — Россия и Саудовская Аравия. Отмечается, что сделка о сокращении добычи нефти помогла укрепить цены на топливо.

В ходе переговоров также было решено, что страны, не полностью соблюдавшие условия соглашения, должны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в июле–сентябре.

При этом в течение дня стоимость нефти Brent на Межконтинентальной бирже росла: контракты на поставку топлива в августе достигали 42,37 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российская валюта обновила максимум за три месяца на фоне роста нефтяных котировок. По данным Московской биржи, доллар сейчас стоит чуть больше 68 рублей, евро — меньше 77-ми.