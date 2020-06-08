Путин подписал закон о создании единого регистра данных о жителях России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться личные данные жителей страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр будет содержать фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, родственные связи, а также номера ИНН и СНИЛС. В систему попадут россияне и иностранцы, проживающие и работающие на территории страны.

Целью создания этой базы данных является систематизация сведений из государственных и муниципальных информационных ресурсов, включая базы данных внебюджетных фондов. На Федеральную налоговую службу (ФНС) возлагаются функции по защите персональной информации.

Благодаря единому регистру сведений будет совершенствоваться предоставление госуслуг, также будет вестись официальный статистический учет населения, подготовка бюджетов.

Данный закон полностью соответствует законодательству о персональных данных. Например, в регистре не будет содержаться информация о биометрических, медицинских сведениях, а также данных о вероисповедании лица.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий.

Ранее о создании специального реестра заявили в ФНС, напоминает URA.RU. По словам замглавы ведомства Виталия Колесникова, база поможет налоговикам рассчитать доходы каждой семьи, что упростит оказание помощи со стороны властей. В мае Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о жителях России.