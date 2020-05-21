Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о россиянах
По мнению авторов законопроекта, это поможет снизить уровень мошенничества с личными данными при получении госуслуг.
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Единый регистр сведений о гражданах появится в России в ближайшее время. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении в четверг, 21 мая.
«Регистр будет содержать конкретные сведения о гражданине: ФИО, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение», — отмечается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Известно также, что данные из регистра по запросу будут предоставляться муниципальным и государственным органам власти, нотариусам и специалистам МФЦ. Кроме того, использовать данные или изменить их в случае необходимости может как сам человек, так и его законный представитель.
«Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений», — говорится в сообщении.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года, однако использовать регистр как уникальный и обязательный источник сведений о гражданине будет невозможно еще на протяжение года. Ожидается, что некий «переходный период», за время которого органы власти смогут вносить поправки к закону, должен закончится до 31 декабря 2025 года.
«Такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней», — подчеркнули авторы закона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме поддержали идею отмены штрафов за некачественные услуги ЖКХ.
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