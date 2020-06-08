Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в период пандемии

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Среди данных мер — льготы для туристической отрасли и авиаперевозок и возможность расторгать договоры аренды.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Владимир Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса во время пандемии. Это целый пакет мер, которые ранее были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Среди них — увеличение в два раза пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.

Льготы для туристической отрасли и авиаперевозок, возможность расторгать договоры аренды.

Кроме того, все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом освобождаются от налога на доходы физических лиц. В первую очередь, это касается медиков и соцработников. Сегодня у сотрудников социальной сферы профессиональный праздник. Владимир Путин поздравил их и поблагодарил за самоотверженный труд в период пандемии.

«Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей, постарались защитить, уберечь своих подопечных. Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса», — сказал Путин.

И сегодня же Владимир Путин поздравил жителей Карелии с вековым юбилеем, который отмечает регион. Сто лет назад была создана Карельская трудовая коммуна. Президент в режиме видеоконференции провел встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин перечислил качества россиян, которые помогли выдержать ситуацию с COVID-19.

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