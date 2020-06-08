Путин перечислил качества россиян, которые помогли выдержать ситуацию с COVID-19

Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать сложности, связанные с распространением коронавируса. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и некоммерческих организаций по случаю Дня социального работника.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эти ценности «разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан» страны.

Путин отметил, что с приходом эпидемии коронавируса многие соцработники проявили свои лучшие качества, не бросили своих подопечных, зачастую беспомощных людей, а постарались уберечь их.

«Может быть, не все получается, но уверен, большинство из вас сделали все, что могли. Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса», — обратился Путин к участникам встречи.

Президент отметил, что эту сферу деятельности в России «традиционно называют богоугодным делом».

«Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем, без всякого преувеличения, всю тысячелетнюю историю России. Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде», — сказал Путин.

По его словам, соцработники выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле слова служение — помогать тем, кому тяжело и кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи.

«Вы ухаживаете за детьми и инвалидами, пожилыми и тяжелобольными людьми, находитесь рядом в трудные минуты. Как бы ни сложно было, вы внимательны, терпеливы и отзывчивы. И значимость, ценность жизни для вас не зависит от возраста, состояния здоровья тех, с кем вы работаете. Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каждый человек», — заключил президент.

Ранее сегодня Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Одна из норм предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.