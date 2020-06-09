Настасья Шубская показала, как кормит сына грудью — видео
Жена Александра Овечкина рассказала, что спасает ее в такие моменты, когда сын просыпается среди ночи.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская совсем недавно стала мамой во второй раз. И теперь ей снова открылись все прелести материнства. В сторис в Instagram она показала, как кормит маленького сынишку грудью и раскрыла, что ей помогает отвлечься в такие моменты. Ведь кормить малыша порой приходится и среди ночи. В кадре видно, что на этот раз сын побеспокоил маму в три часа после полуночи.
«„Отчаянные домохозяйки» спасают в ночные кормления», — подписала видео Шубская.
Второго наследника жена хоккеиста подарила своему супругу 27 мая. Малыша назвали Ильей. Александр и Анастасия в браке с 2016 года. Первый малыш у них появился два года назад. С тех пор пара не раз признавалась, что подумывает о рождении второго ребенка. Сам Овечкин уверяет, что чем больше детей в семье, тем лучше.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые фото Настасьи Шубской из роддома.
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