Настасья Шубская показала, как кормит сына грудью — видео

|
Алина Потёмкина
66

Жена Александра Овечкина рассказала, что спасает ее в такие моменты, когда сын просыпается среди ночи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская совсем недавно стала мамой во второй раз. И теперь ей снова открылись все прелести материнства. В сторис в Instagram она показала, как кормит маленького сынишку грудью и раскрыла, что ей помогает отвлечься в такие моменты. Ведь кормить малыша порой приходится и среди ночи. В кадре видно, что на этот раз сын побеспокоил маму в три часа после полуночи.

«„Отчаянные домохозяйки» спасают в ночные кормления», — подписала видео Шубская.

Instagram @nastyashubskaya

Второго наследника жена хоккеиста подарила своему супругу 27 мая. Малыша назвали Ильей. Александр и Анастасия в браке с 2016 года. Первый малыш у них появился два года назад. С тех пор пара не раз признавалась, что подумывает о рождении второго ребенка. Сам Овечкин уверяет, что чем больше детей в семье, тем лучше.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые фото Настасьи Шубской из роддома.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Скончался водитель, пострадавший в «пьяном» ДТП с Ефремовым
8:05
Легкая «КОТлетика» и «КОТокросс»: в Северной столице отметили Всемирный день петербургских котов
8:04
Джонни Депп: Безумный гений и актер перевоплощений
7:56
Магия полуночи: Самбурская показала, как «исчезает» ее нога — фото
7:49
Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон
7:41
Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Клип с Галустяном в образе Супер Жорика и полуголыми моделями набрал более миллиона просмотров
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок