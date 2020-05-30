«Чудесные!» — жена Овечкина показала трогательные фото из роддома и поблагодарила за подарки

|
Ниса Мурзанаева
24

26-летняя Анастасия Шубская родила второго сына Илюшу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина 26-летняя Анастасия Шубская опубликовала в Instagram новые фото из роддома. 27 мая девушка подарила спортсмену второго сына. Малыша назвали Илюшей. На одном из размещенных снимков знаменитость позирует, держа новорожденного ребеночка на руках.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! Их какое-то невероятное количество», — поделилась в микроблоге молодая мама.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники высоко оценили трогательные кадры. За несколько часов публикация набрала порядка 70 тысяч отметок «нравится». Подписчики оставили в комментариях множество пожеланий различных благ молодым родителям и их детям. Также фанаты отметили — на размещенных снимках, едва оправившаяся после родов Анастасия Шубская, все равно выглядит прекрасно.

«Чудесные!»

«Какая же вы красивая!»

«Счастья вашей семье!» — написали фолловеры.

В сторис Шубская также показала многочисленные букеты цветов и коробки с подарками, которые близкие и друзья преподнесли ей вместе со спортсменов. Супруга хоккеиста призналась, что благодарна за такое внимание, оказанное их семье. 

Instagram @nastyashubskaya

Александр Овечкин и Анастасия Шубская заключили брак в 2016 году. 18 августа 2018 года у молодых родился первый сын — Сергей, получивший имя в честь погибшего брата спортсмена. Говоря о планах, чета не раз признавалась, что не собирается останавливаться на одном ребенке. По мнению самого хоккеиста, чем больше детей, тем веселее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин опубликовал трогательное фото с сыновьями.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Последние новости

23:46
Малефисента уже не та: Волочкова с шипами на голове отчитала хейтеров
23:31
«Чудесные!» — жена Овечкина показала трогательные фото из роддома и поблагодарила за подарки
23:20
Найдены потушившие Вечный огонь под Екатеринбургом подростки
23:10
Не узнать! Комментаторы затроллили Королеву за фото с Шурой без фотошопа
22:57
Петербуржец выставил на Avito кельтский амулет, «защищающий от 5G-излучения»
22:50
Видео спасения женщины, повисшей на балконе в Москве

Сейчас читают

Пригожин разъяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
Астролог объяснила, почему Джигану и Самойловой не суждено быть вместе
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок