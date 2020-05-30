Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина 26-летняя Анастасия Шубская опубликовала в Instagram новые фото из роддома. 27 мая девушка подарила спортсмену второго сына. Малыша назвали Илюшей. На одном из размещенных снимков знаменитость позирует, держа новорожденного ребеночка на руках.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! Их какое-то невероятное количество», — поделилась в микроблоге молодая мама.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники высоко оценили трогательные кадры. За несколько часов публикация набрала порядка 70 тысяч отметок «нравится». Подписчики оставили в комментариях множество пожеланий различных благ молодым родителям и их детям. Также фанаты отметили — на размещенных снимках, едва оправившаяся после родов Анастасия Шубская, все равно выглядит прекрасно.

«Чудесные!»

«Какая же вы красивая!»

«Счастья вашей семье!» — написали фолловеры.

В сторис Шубская также показала многочисленные букеты цветов и коробки с подарками, которые близкие и друзья преподнесли ей вместе со спортсменов. Супруга хоккеиста призналась, что благодарна за такое внимание, оказанное их семье.

Instagram @nastyashubskaya

Александр Овечкин и Анастасия Шубская заключили брак в 2016 году. 18 августа 2018 года у молодых родился первый сын — Сергей, получивший имя в честь погибшего брата спортсмена. Говоря о планах, чета не раз признавалась, что не собирается останавливаться на одном ребенке. По мнению самого хоккеиста, чем больше детей, тем веселее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин опубликовал трогательное фото с сыновьями.