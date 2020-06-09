«Что с лицом?» — Лобода расстроила и напугала фанатов одновременно

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Алина Потёмкина
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Певица сообщила, что концертов пока не будет, и продемонстрировала свое сожаление необычным образом.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода с сожалением призналась подписчикам в Instagram, что отменяет заявленные ранее концерты из-за мер предосторожности в пандемию коронавируса. Несмотря на то, что некоторые ограничения уже постепенно снимаются в ряде стран, опасность все равно остается.

«Дорогие друзья! Ваша безопасность и здоровье — всегда были нашим приоритетом. Поэтому, мы вынуждены перенести концерты, заявленные ранее. Как только будут обозначены нормы безопасности для организации массовых мероприятий, мы обязательно сообщим вам новые даты наших встреч! Спасибо за ваше терпение. Мы тоже очень соскучились!» — призналась артистка.

Важный для фанатов пост она сопроводила крайне экстравагантным фото. На нем у певицы на лице грим в духе группы Kiss: ее лицо напоминает жутковатый череп с зияющими глазницами и оскаленным ртом.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники по-разному приняли новость и образ Лободы. Многие сокрушались, писали, что ждут ее с нетерпением. Другие поддерживали и заверяли, что готовы потерпеть ради счастья вновь лицезреть любимицу на сцене. Но некоторым не пришлась по вкусу шутка певицы.

«Какая красота!»

«Что-то у вас с лицом не то! Ничего, пройдет!»

«Раскорячит жизнь же»;

«Что с лицом?»

«Что-то этот кровожадный креатив не клеится с тем, как вы переживаете…» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Светлана Лобода приоткрыла завесу личной жизни: артистка выпустила клип на песню «Мой».

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