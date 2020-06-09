В России хотят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19

В России хотят субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи в период пандемии. Соответствующее письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе отмечается, что курортные организации понесли серьезные убытки из-за распространения COVID-19, а нововведения помогут поддержать их и способствовать восстановлению спроса на услуги. Кроме того, предложенные изменения скажутся позитивно на системе здравоохранения РФ, частично облегчив ее нагрузку, пишу «Известия».

Механизмы субсидирования расходов предлагается установить как минимум до 2022 года. Предполагается, что число людей, которые смогут воспользоваться такой помощью, превысит 300 тысяч. В случае, если инициатива будет одобрена, потенциальные расходы государственного бюджета могут составить 500 миллионов рублей.

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