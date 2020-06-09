Попали в кошмарный сон? Жители Уфы не могли поверить в нашествие гигантских пауков

Жители Уфы, накануне прогуливавшиеся по набережной города, не могли поверить своим глазам. Прямо перед ними проползли гигантские пауки, напоминающие тарантулов. Экзотические насекомые вызвали страх и ужас в глазах прохожих, а кто-то из находчивых очевидцев решил записать увиденное на камеру.

Видеозапись, распространившаяся в сети, напугала всех уфимцев и вызвала бурные обсуждения. Некоторые заключили, что такие огромные пауки водиться в широтах города не должны и являются аномалией. Другие поспешили успокоить взволнованных жителей, отметив, что насекомые, скорее всего, не являются ядовитыми и не представляют никакой опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полчища моли атаковали Иркутск. Улицы были буквально окутаны паутиной.