Как в фильме ужасов: полчища моли атаковали Иркутск
Из-за нашествия насекомых Иркутск сейчас больше напоминает Сайлент Хилл.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Richard Becker/FLPA; 5-tv.ru
Иркутск атаковали полчища моли. Улицы буквально окутаны паутиной, личинки вредителей уничтожают деревья.
Жители бьют тревогу, а власти хоть и проводят обработку, но разводят руками — ничего не поделать. Наш корреспондент Анна Воропай попыталась выяснить, можно ли было предотвратить бедствие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что энтомолог оценила риск инфицирования коронавирусом от насекомых.
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