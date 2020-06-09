Почему отдых в России в этом году может подорожать на 30%?
По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова, спрос на отечественные курорты, скорее всего, вырастет.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Известия / Александр Полегенько
Стоимость отдыха на российских курортах в этом году из-за пандемии коронавируса может вырасти на 30%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Как пишут «Известия», ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, привели к серьезным убыткам туриндустрии, которые оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Однако причина повышения цен на отдых, по мнению Курносова, прежде всего связана не с желанием организаций вернуть свой прежний доход, а с увеличением спроса на услуги отечественных курортов. Он может быть вызван, с одной стороны, ограничением въезда за рубеж, а с другой — уменьшением работающих гостиниц и санаториев внутри страны.
«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — отметил вице-президент АТОР.
В связи с текущей ситуацией правительство разработала определенные меры для поддержки туристической отрасли, пострадавшей из-за пандемии. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией.
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