Почему отдых в России в этом году может подорожать на 30%?

Стоимость отдыха на российских курортах в этом году из-за пандемии коронавируса может вырасти на 30%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как пишут «Известия», ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, привели к серьезным убыткам туриндустрии, которые оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Однако причина повышения цен на отдых, по мнению Курносова, прежде всего связана не с желанием организаций вернуть свой прежний доход, а с увеличением спроса на услуги отечественных курортов. Он может быть вызван, с одной стороны, ограничением въезда за рубеж, а с другой — уменьшением работающих гостиниц и санаториев внутри страны.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — отметил вице-президент АТОР.

В связи с текущей ситуацией правительство разработала определенные меры для поддержки туристической отрасли, пострадавшей из-за пандемии. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией.