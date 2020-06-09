«Мой кумир»: семимесячный сын Тимати и Решетовой ставит рекорды по развитию

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Валентин Черников
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Модель показала, как забавно малыш стоит на ногах без поддержки взрослых.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Первые жизненные достижения семимесячного сына Тимати не перестают удивлять поклонников его папы и мамы. Модель Анастасия Решетова показала в Instagram, как улыбчивый малыш в кепке стоит на ногах. Ратмир опирается на коробки, чтобы не упасть, но держится без посторонней помощи.

По словам матери, за период самоизоляции наследник рэпера заметно повзрослел. Ребенок начал вставать к концу шестого месяца и даже пытался делать первые шаги, правда, для ходьбы ножки еще не сформировались.

«Но раз он сам постоянно встает, препятствовать этому не стали. Интересно на каком месяце шагать начнем?» — задается вопросом Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель и инстаблогер отмечает, что ей часто пишут родители, наблюдающие за успехами Ратмира. Их дети в его возрасте еще не сидят и не ползают. Анастасия же полагает, что развитие Юнусова-младшего — не редкое исключение, а норма, все дети развиваются разными темпами. По ее словам, можно способствовать быстрому развитию крохи с помощью массажа, плавания, правильного ухода, режима дня. А главное — ему не мешать.

«Помните, что на полу ребенок развивается быстрее, не надо его ограничивать в движении или постоянно трястись над ним в страхе, что он упадет или ударится головой. Да, упадет и не раз! Естественно, я говорю про падения с безопасной высоты. Когда вы постоянно держите ребенка в среде чрезмерного комфорта, то именно этим вы тормозите его развитие! Давайте малышу простор для движения и возможность познавать мир полноценно», — посоветовала Решетова.

Впечатленные очередным видео подписчики наводнили пост восхищенными комментариями.

«Мой кумир»;

«Мой младший родился с вашим в один день, но до такого нам еще далековато»;

«Какой же он сладкий у вас!» — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова показала уморительное видео с сыном, где малыш «требует еды».

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