Магия полуночи: Самбурская показала, как «исчезает» ее нога — фото
Не совсем удачный снимок российская актриса преподнесла фанатам как мистический.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Известная российская актриса Настасья Самбурская рассмешила пользователей Instagram своей очередной фотографией. Ночью звезда сериала «Универ» опубликовала снимок, на котором создается иллюзия, будто бы исчезает ее нога. На самом деле, вероятно, такой мистический эффект был вызван тем, что знаменитость пошевелилась во время съемки, и в результате кадр оказался частично размытым.
Однако Самбурская посмотрела на получившееся фото с иронией и оставила под ним забавный комментарий в социальной сети.
«Тени исчезают в полночь», — написала актриса.
Привыкшие к постоянным шуткам теледивы подписчики не смогли удержаться от смеха и на этот раз. В комментариях они признались, что полюбили юмор знаменитости и с интересом разглядывают ее каждую фотографию — контент светской львицы кажется им куда оригинальнее, чем у других представителей шоу-бизнеса.
«Ну, насмешила, Настюшка!»
«Какие у вас офигенные фотки все время!»
«Подумала сначала, что ноги нет», — признались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Самбурская предстала в образе блондинки.
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