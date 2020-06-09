Бывшая жена Марата Башарова впервые показала сына
Екатерина Архарова опубликовала фото с малышом на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @arharovakatya
Екатерина Архарова, бывшая жена Марата Башарова, впервые показала сына. Мальчик родился 15 августа 2019 года, и все это время мама не показывала лицо наследника. Об этом пишет «Экспресс газета».
На новой фотографии Архарова сидит в обнимку с ребенком, закрывая его глаза солнцезащитными очками. Геолокация снимка — Московский городской Гольф Клуб.
Фотографию Екатерина подписала умилительно:
«Невероятное счастье быть мамой этого сахарка!!! Это лучшее, что случилось в моей жизни! Не считая @artem.ilyasov. P. S. Найдите мужа на фото!»
Сына Архарова родила от нового мужа — Артема Илясова. Пара поженилась в 2018 году. До этого Екатерина была замужем за Маратом Башаровым, но супруги развелись из-за того, что актер избивал жену.
Причем Архарова — не единственная спутница актера, заявившая о побоях. Елизавета Шевыркова также рассказывала о том, как Башаров бил ее; теперь она боится оставлять с актером их общего сына Марселя. Впрочем, сам Марат Башаров виноватым себя не считает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Тарасова жестко высказалась о Марате Башарове в новом интервью.
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