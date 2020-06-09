«Единственное животное в мире»: Куклачев раскрыл, почему кошки мурлычат
Руководитель Театра кошек в Москве рассказал, как рождается загадочный звук, который так любят все поклонники хвостатых.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Galina Barbieri; 5-tv.ru
Есть немало вопросов, которые беспокоят человечество годами. Один из них: почему кошки мурлычат? Этот звук волнует поклонников хвостатых и усатых, заставляя уделять все больше внимания своим любимцам. Народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев раскрыл этот секрет в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, издавать такие звуки способны только кошки. Примечательно, что это их реакция на общение с человеком.
«Кошка мурлычит только тогда, когда ей хорошо. Когда ей плохо, она молчит. Притом между собой они не мурлыкают. Это только с человеком раскрывается их способность. У них происходят вибрации сосудов. Они вибрируют сосудами, это единственные животные в мире! Хрррр! Вот так», — изобразил Куклачев.
Этому интересному явлению были посвящены целые научные исследования. Они показали, что мурчание — не просто красивый и вызывающий у людей умиление звук, а настоящая терапия.
«Кошачье мурчание исследовали американцы. И ученые пришли к тому, что эта вибрация, эта частота звука, волны, которую они посылают, она обладает лечебным свойством. Это уже доказано. Она при помощи этого вытягивает их человека болезнь, берет на себя», — рассказал дрессировщик кошек.
Он также добавил еще один любопытный момент о любимых питомцах, который стал известен совсем недавно. Оказывается, по словам Куклачева, кошки заводят коронавирус в тупик: они могут им заразиться, но дальше инфекцию не передают.
«Как ни странно — нашли у кошки коронавирус, а она сама не болеет, нет симптомов. Представляете? Вирус нашли, а кошка не болеет и никому не передает, вот невидаль!» — удивился Куклачев.
Ранее 5-tv.ru писал, как Юрий Куклачев призвал не выбрасывать кошек и собак из-за угрозы COVID-19.
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