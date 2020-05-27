«Уму непостижимо»: Куклачев призвал не выбрасывать кошек и собак из-за угрозы COVID-19

Народный артист РСФСР, именитый циркач Юрий Куклачев обратился к россиянам с призывом не отказываться от любимых питомцев в период пандемии, опасаясь передачи COVID-19.

В беседе с 5-tv.ru дрессировщик отметил, что, к примеру, кошачий коронавирус — давно изученная болезнь, которая никогда не передается человеку. Наоборот, и эти пушистые питомцы, и собаки, и даже маленькая мышка способны вылечить своего владельца от любых болезней. Ведь они прежде всего воздействуют на нервную систему, даря хозяину тепло, внимание и спокойствие.

«Кошки разносчики коронавируса? Глупость! <…> Уже доказано, есть американские и английские исследования. Это такой бандитизм! Представляете, к чему все идет? Люди хотят лишить себя полного взаимоотношения с живой природой!» — заявил шокированный происходящим Куклачев.

Instagram @kuklachevcats

В доказательство теории о том, что животные обладают лечебными свойствами, Юрий привел пример из личного опыта. Так, не будь у дрессировщика домашнего питомца, он, в свои 70 с небольшим, лежал бы постоянно на диване. Но у него есть святая обязанность — выгуливать собаку. И именно в процессе ходьбы циркач успевает очистить легкие, дыша свежим воздухом и попутно делая небольшую зарядку.

«Так что чувствую себя на 30 лет! Хотя уже восьмой десяток. Понимаете? Это все разговоры… Люди, которые не имеют животных, не понимают, что это такое и только и могут, что так говорить. А у кого дома кошки-собаки? Вы их спросите! <…> Так что это просто злые языки. Даже в Думе подняли этот вопрос! Это ж уму непостижимо!» — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые диагноз COVID-19 поставили обычной домашней кошке.