Юлия Михалкова раскрыла, почему ушла из «Уральских пельменей»

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Алиса Старжевская
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Бывшая участница популярного проекта расставила все точки над i по поводу истинной причины ее ухода.

Юлия Михалкова раскрыла, почему ушла из «Уральских пельменей»

Фото: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова озвучила настоящую причину, по которой ушла из «Уральских пельменей». Звезда развеяла слухи о том, что покинула шоу из-за денег и неразделенной любви и заявила, что истинная причина ее ухода — «любовь к творчеству».

«В „Пельменях“ было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений и амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — рассказала Михалкова в интервью PeopleTalk.

Она также подчеркнула, что якобы неразделенная любовь к коллеге по шоу Дмитрию Брекоткину, о которой ходило много слухов, — это не более чем миф, а деньги явились лишь «одной из капель, которая переполнила бокал».

«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5% и далеко не решающий фактор», — заявила актриса.

О том, что Юлия Михалкова уходит из популярного проекта стало известно в октябре 2019 года. Об этом «Уральские пельмени» поведали URA.RU. Как поведала артистка, несмотря на завершение карьеры в шоу, она продолжает общаться с бывшими коллегами. На данный момент Михалкова живет в Москве, где занимается собственными проектами.

Ранее 5-tv.ru писал о близком спутнике Юлии Михалковой, который заставляет ее трепетать.

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