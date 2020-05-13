Экс-участница шоу «Уральских пельменей» в прозрачном одеянии рассказала о самом близком ее спутнике.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Новый пост Юлии Михалковой в Instagram заинтриговал ее подписчиков. Актриса выложила фото, где сидит на софе в соблазнительной позе и полупрозрачном одеянии. К этому снимку она добавила текст, в котором рассказала о своем спутнике, который заставляет ее трепетать.

«Он знает мои главные тайны. Он чаще других с нежностью обнимает мои плечи. Мой любимый. Мой надежный. Увидела его издалека и меня пронзило острое чувство, что мы созданы друг для друга. Сегодня мы вместе. Перед сном я с ним репетирую роли, иногда мы выходим на пляж или на балкон насладиться московским закатом», — написала Михалкова.

Instagram @mihalkova

Но на то Юлия и юмористка, чтобы уметь шутить. Как оказалось, объект ее восхищения — не мужчина, а пеньюар из черного шифона, в котором она и появилась на фото. В свое время экс-звезда шоу «Уральских пельменей» искала такую вещь, следуя за образом утонченных голливудских актрис 50-х. Судя по фото и многочисленным комментариям под ним, ей удалось достичь желаемого эффекта.

«Вы прекрасны я вами восхищаюсь!»

«Красивая, не оторвать глаз!»

«Ох, уж этот пеньюар!» — отреагировали впечатленные поклонники.

Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки от Юлии Михалковой, как не заскучать в самоизоляции.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
«Уговорили маму»: Бородина показала дочек с новым цветом волос — фото
9:03
Когда создадут эффективное лекарство против COVID-19 — мнение вирусолога
8:54
«Мой любимый. Мой надежный»: Михалкова в пеньюаре заинтриговала фанатов
8:45
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая
8:37
«Мачо подрос»: российская пианистка показала сына от Тимоти Далтона — фото
8:28
Кому это будет выгодно? Архангельская область и Ненецкий автономный округ объединятся

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
«Все дело в шляпе»: Волочкова выложила фото в экстравагантном образе
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок