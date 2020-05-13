«Мой любимый. Мой надежный»: Михалкова в пеньюаре заинтриговала фанатов

«Мой любимый. Мой надежный»: Михалкова в пеньюаре заинтриговала фанатов
Экс-участница шоу «Уральских пельменей» в прозрачном одеянии рассказала о самом близком ее спутнике.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Новый пост Юлии Михалковой в Instagram заинтриговал ее подписчиков. Актриса выложила фото, где сидит на софе в соблазнительной позе и полупрозрачном одеянии. К этому снимку она добавила текст, в котором рассказала о своем спутнике, который заставляет ее трепетать.
«Он знает мои главные тайны. Он чаще других с нежностью обнимает мои плечи. Мой любимый. Мой надежный. Увидела его издалека и меня пронзило острое чувство, что мы созданы друг для друга. Сегодня мы вместе. Перед сном я с ним репетирую роли, иногда мы выходим на пляж или на балкон насладиться московским закатом», — написала Михалкова.
Но на то Юлия и юмористка, чтобы уметь шутить. Как оказалось, объект ее восхищения — не мужчина, а пеньюар из черного шифона, в котором она и появилась на фото. В свое время экс-звезда шоу «Уральских пельменей» искала такую вещь, следуя за образом утонченных голливудских актрис 50-х. Судя по фото и многочисленным комментариям под ним, ей удалось достичь желаемого эффекта.
«Вы прекрасны я вами восхищаюсь!»
«Красивая, не оторвать глаз!»
«Ох, уж этот пеньюар!» — отреагировали впечатленные поклонники.
Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки от Юлии Михалковой, как не заскучать в самоизоляции.
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