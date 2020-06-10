Украина получит от МВФ пять миллиардов долларов

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Дефицит бюджета Незалежной в настоящее время превысил 11 миллиардов долларов.

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Фото, видео: ТАСС / Ратмиров Андрей; 5-tv.ru

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Киеву пять миллиардов долларов. Накануне была одобрена программа поддержки Украины. При этом в финансовой организации считают, что очень рискуют.

Деньги могут просто раствориться. Все дело в том, что у официального Киева нет определенности в экономической политике. А это приводит к увеличению госдолга и невозможности выйти из кризиса. Сомнения в способностях нынешнего кабмина вывести страну из экономического тупика высказывают и сами украинцы.

Фракция экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила за отставку правительства и начала сбор подписей. По мнению сторонников Порошенко, действия новых министров не приносят результата. А дефицит бюджета уже превысил 11 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей.

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