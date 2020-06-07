Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
По словам Елены Лукаш, лидер Незалежной окружен слабым кадровым составом профессиональных предателей.
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Фото, видео: 24tv.ua, 112.ua
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш во время интервью телеканалу «112» обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане избирателей. По ее словам, во время предвыборной кампании будущий лидер Незалежной обещал народу избавиться от чиновников команды Петра Порошенко.
Экс-министр считает, что действующая власть выбирает «из плохого худшее». Окружение Владимира Зеленского пополняется кадровыми единицами, связанными с американским финансистом Джорджем Соросом и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица», — заявила Елена Лукаш.
Экс-глава Минюста Украины добавила, что Владимир Зеленский окружен слабым кадровым составом профессиональных предателей. По ее мнению, в дальнейшем ситуация будет развиваться только в худшую сторону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде.
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