Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш во время интервью телеканалу «112» обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане избирателей. По ее словам, во время предвыборной кампании будущий лидер Незалежной обещал народу избавиться от чиновников команды Петра Порошенко.

Экс-министр считает, что действующая власть выбирает «из плохого худшее». Окружение Владимира Зеленского пополняется кадровыми единицами, связанными с американским финансистом Джорджем Соросом и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица», — заявила Елена Лукаш.

Экс-глава Минюста Украины добавила, что Владимир Зеленский окружен слабым кадровым составом профессиональных предателей. По ее мнению, в дальнейшем ситуация будет развиваться только в худшую сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде.