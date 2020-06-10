Генсек ООН предупредил о глобальной нехватке продуктов из-за пандемии
По словам Антонио Гутерриша, в этом году 50 миллионов человек могут пополнить ряды «крайне бедных».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Из-за пандемии коронавируса мир может оказаться на грани продовольственной катастрофы. Об этом заявили в ООН.
Как отмечается в докладе генсека организации Антонио Гутерриша, в этом году 50 миллионов человек могут пополнить ряды «крайне бедных». Нехватка продовольствия отразится на здоровье сотен миллионов человек, особенно детей.
Генсек призвал правительства всех стран принять срочные меры для поддержки сельхозпроизводителей, а также внедрить новые социальные программы для уязвимых слоев населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН призвали к независимому расследованию беспорядков в США.
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