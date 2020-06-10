Неравнодушные люди подарили одинокому дедушке дом

В Башкирии всем миром помогли последнему жителю заброшенной деревни. Главной мечтой одинокого пенсионера было перебраться поближе к людям. Но ни сил, ни средств на переезд уже не было.

Рафкат-абый Абзалов приехал в Башкирию в 90-х из Таджикистана. Это — земля его предков, но никого из родных давно не осталось. С женой развелся еще в прошлой жизни, а новой семьей так и не обзавелся.

Обрести новый дом и добрых соседей ему помогли абсолютно чужие люди.

Историю отшельника поневоле выслушал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Ленобласти чиновники десять лет отказывались дать квартиру ветерану ВОВ.