Неравнодушные люди подарили одинокому дедушке дом

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Трогательная история с отшельником поневоле произошла в Башкирии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В Башкирии всем миром помогли последнему жителю заброшенной деревни. Главной мечтой одинокого пенсионера было перебраться поближе к людям. Но ни сил, ни средств на переезд уже не было.

Рафкат-абый Абзалов приехал в Башкирию в 90-х из Таджикистана. Это — земля его предков, но никого из родных давно не осталось. С женой развелся еще в прошлой жизни, а новой семьей так и не обзавелся.

Обрести новый дом и добрых соседей ему помогли абсолютно чужие люди.

Историю отшельника поневоле выслушал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Ленобласти чиновники десять лет отказывались дать квартиру ветерану ВОВ.

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