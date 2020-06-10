Мама-медведица приучает косолапую малышню лазать по деревьям — видео

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Сергей Зеленский
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Бурые хищники прекрасно себя чувствуют в Кандалакшском заповеднике.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting; 5-tv.ru

Обосновавшаяся в окрестностях Кандалакшского государственного природного заповедника в Мурманской области «многодетная мать» медведица сызмальства обучает свое потомство навыкам выживания в лесу. Уникальные кадры естественной жизни хищников запечатлела фотоловушка.

На кадрах взрослое мохнатое бурое млекопитающее сначала лижет ствол дерева, слегка об него трется, а затем уходит как бы восвояси.

Но тут появляется очаровательное потомство — три медвежонка, среди которых находится и смельчак. Под звуки беззаботно щебечущих птиц он ловко карабкается на дерево, которое несколько мгновений назад облюбовала его мама.

По наблюдениям сотрудников заповедника, медведица уже давно освоилась на этой территории и периодически дает хорошее потомство.

Ранее фотоловушка в приморском заповеднике «Земля леопарда» запечатлела белогрудого медведя, который беззаветно чесал свои бока.

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