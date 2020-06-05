«Когда нашел то самое дерево!» — приморский медведь-почесун покорил соцсети
Суровый хищник попал в объектив камеры, когда с «особой нежностью» чесал свои бока.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Weber, Instagram @amurleo_land
Вызывать улыбку на лицах могут не только милые домашние питомцы, но и суровые, дикие звери. Так, например, белогрудый медведь из приморского заповедника «Земля леопарда» уже стал настоящей звездой рунета.
На днях рослый хищник, бесцельно слонявшийся в зарослях, вдруг захотел почесать себе спинку. Оглядевшись, медведь направился к огромному дереву и, обняв растение, принялся тереться о кору. Забавный момент попал в объектив фотоловушки.
«Когда нашел „то самое“ дерево! Белогрудый медведь-почесун эффектно показал себя перед камерой, оставляя метку. Судя по видео, мечение дерева доставляет ему настоящее удовольствие!», — подписали ролик сотрудники заповедника, добавив, что на самом деле этот процесс для животных — необходимость.
Пользователи сети, увидя происходящее, пришли в бурный восторг, отмечая, что такие кадры — настоящая редкость.
Ранее 5-tv.ru показал самые популярные в сети забавные видео с животными.
Читайте также
88%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?