Вызывать улыбку на лицах могут не только милые домашние питомцы, но и суровые, дикие звери. Так, например, белогрудый медведь из приморского заповедника «Земля леопарда» уже стал настоящей звездой рунета.

На днях рослый хищник, бесцельно слонявшийся в зарослях, вдруг захотел почесать себе спинку. Оглядевшись, медведь направился к огромному дереву и, обняв растение, принялся тереться о кору. Забавный момент попал в объектив фотоловушки.

«Когда нашел „то самое“ дерево! Белогрудый медведь-почесун эффектно показал себя перед камерой, оставляя метку. Судя по видео, мечение дерева доставляет ему настоящее удовольствие!», — подписали ролик сотрудники заповедника, добавив, что на самом деле этот процесс для животных — необходимость.

Instagram @amurleo_land

Пользователи сети, увидя происходящее, пришли в бурный восторг, отмечая, что такие кадры — настоящая редкость.

Ранее 5-tv.ru показал самые популярные в сети забавные видео с животными.