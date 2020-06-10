«Милота»: стильный Сергей Зверев встал на защиту голубей
Суперзвезда привлек внимание подписчиков к проблеме жестокого обращения с пернатыми жителями мегаполиса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @zverevsuperstar
Шоумен Сергей Зверев известен не только как стилист и суперзвезда, но и как ярый защитник животных. У себя на странице в Instagram знаменитость часто публикует посты в защиту экологии и братьев наших меньших. Недавно Зверев выложил видео, на котором он кормит голубей с руки в парке. В ролике видно, что вокруг него собралась целая стая голодных птиц.
Звезда выложил видео не просто так — Зверев пожаловался подписчикам, что в последнее время все чаще стал замечать случаи жестокого обращения с птицами.
«У нас в парке очень много раненых птиц. Некоторые хромают, у других подбито крыло. В этом году птиц в разы меньше, чем в прошлые годы. Сирень повыдирали, добрались до птиц!!!» — гневно заметил стилист, спросив своих фанатов, что делать в такой ситуации.
Поклонники суперзвезды не обошли пост стороной. Многие поблагодарили Сергея за то, что он уделяет внимание таким важным вопросам и восхитились его доброй душой.
«Сергей, какой же вы классный! У вас доброе сердце! Будьте счастливы!»
«Добрый человек»;
«Милота»;
«С добрым сердцем и чистой душой. Ты пример для всех нас», — похвалили звезду фолловеры.
Некоторые также обратили внимание на стильный look шоумена — синюю футболку и красные шорты, к которым звезда подобрал сумку с надписью Gucci и трендовые очки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Куклачев объяснил, почему кошки мурлычат.
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