«Пижама-пати»: Митя Фомин отпраздновал снятие санитарных ограничений

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин отпраздновал снятие санитарных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. 46-летний исполнитель опубликовал в своих аккаунтах TikTok и Instagram совместные видео и фото с диджеем Катей Гусевой.

На первых кадрах ролика знаменитости развлекаются, притворяясь, предположительно, нетрезвыми, и в определенный момент, гордо вскинув головы, вышагивают в такт музыке.

Что касается снимка, то на нем Митя Фомин и Катя Гусева в ярких пижамах сидит на лавочке на фоне деревянной изгороди. Перед ними, устремив взгляд вдаль, сидит мускулистая белая собака.

«Сперва жена моя сбежала, потом собака и коты. Сейчас смотрю, как трудно рыбкам аквариум толкать к дверям. Хороший стих, но не про меня! У нас сегодня идеально гармоничная пижама-пати и все на месте на районе! Отметили с Катей Гусевой выход из карантина и наснимали кучу новых видео», — написал Митя Фомин.

Instagram @mf_agent

Подписчикам певца понравились летние образы знаменитостей. Пользователи посетовали, что участники вечеринки не надели пижаму и на собаку, а стих сочли вполне позитивным.

«Все яркие и летние!»

«Классный позитивный стих»;

«Классные пижамки! Снежа умница и красавица»;

«Как интересно! Прекрасное сочетание зеленого и розового…»

«Снежке пижамку забыли надеть!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в день рождения показала фото поцелуя с Митей Фоминым.