Сначала провокационное фото в сторис опубликовал сам певец, а потом его репостнула на своей странице именинница.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения. 19 мая звезде исполнилось 49 лет. С этим радостным событием именинницу поздравили многие коллеги из мира шоу-бизнеса: поп-исполнитель Сергей Лазарев, певица Валерия, актер Гоша Куценко, поп-дива Светлана Лобода, актриса Эвелина Бледанс и многие другие.

Не забыл оставить теплые пожелания для именинницы и солист музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин. В сторис в Instagram он опубликовал провокационное совместное фото с Кудрявцевой, на котором целует звезду в губы.

«Любви! Счастья тебе и твоей семье… Успехов! И сумасшедших рейтингов твоим телепроектам!» — написал артист в подписи к публикации.

Instagram @leratv

Ведущая не постеснялась выложить такой неоднозначный снимок и на своей странице в социальной сети. Она сделала репост сторис Фомина и показала подписчикам, как приятель ее поздравил.

Впрочем, у знаменитости со многими коллегами достаточно теплые и дружественные отношения. Как отмечает Teleprogramma.pro, муж Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров с понимаем относится к работе супруги и не ревнует ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома.

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