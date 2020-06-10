Жилой дом рухнул в Одессе — кадры с места
Четырехэтажное строение являлось памятником архитектуры.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Одессе спасатели в эти минуты разбирают завалы четырехэтажного дома. Здание частично обрушилось поздно ночью, когда люди спали. Одна женщина получила серьезные травмы.
Всего из здания были эвакуированы более 20 человек. Во время обрушения была повреждена газовая труба.
Причины ЧП сейчас выясняются. Известно, что дом построен в начале прошлого века и являлся памятником архитектуры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье.
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