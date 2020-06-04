Военный вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

Вертолет Ми-38 Минобороны РФ совершил экстренную посадку в Московской области возле города Гжель. По предварительной информации, ЧП произошло из-за технической неисправности.

По данным 5-tv.ru, во время полета высветилась ошибка об опасной вибрации в двигателе. Пилот вертолета принял решение совершить экстренную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается также, что сам винтокрылая машина не получила повреждений. Обстоятельства ЧП уточняются.

Источник сообщил 5-tv.ru, что вертолет принадлежит Национальному центру вертолетостроения имени Миля и Камова. Винтокрылая машина проходила испытания. Сам вертолет базируется в Чкаловском на производственной площадке вертолетного завода МВЗ имени Миля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что крушение вертолета Ми-8 произошло на Чукотке. Военная машина рухнула сразу после взлета. Причиной трагедии, в результате которой погибли четыре человека, могла стать техническая неисправность.