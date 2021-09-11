Как группа крови влияет на алкогольную зависимость

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Валентин Черников
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Американские и японские ученые выяснили, какие люди имеют сильную склонность к алкоголизму.

Как группа крови влияет на алкогольную зависимость

Фото: www.globallookpress.com / magebroker/a.isenegger, imagebroker/Alfred Schauhuber, Robert Michael, imagebroker/Gerda Vollmeyer, Bernard Jaubert, Artur Cupak

Ген в ДНК, определяющий группу крови, располагается в одной спирали с геном, в котором содержится наследственная склонность человека к алкоголизму. К таким выводам пришли ученые США и Японии, пишет Рамблер.

Как отмечают исследователи, почти половина пациентов-алкоголиков из этих стран — обладатели второй группы крови. Специалисты связывают пагубную привычку с работой надпочечников: человек ощущает недостаточный уровень глюкозы и подсознательно пытается компенсировать его за счет спиртного. Кроме того, люди со второй группой крови привыкли «запивать» стресс алкоголем, и эта привычка перерастает в зависимость.

Люди с третьей группой крови менее зависимы от алкоголя. Но его употребление сильно сказывается на их организме. Особенно страдает сердце и печень.

Имеющие первую группу психологически устойчивы к употреблению горячительного. При этом в их организме повышен уровень кислотности, что провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом. Им советуют пить только натуральные вина в небольших количествах.

Наиболее устойчивыми к алкоголю оказались обладатели четвертой группы крови. Но и им не рекомендуется употреблять спиртное в больших количествах.

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