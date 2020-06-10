Опасная ягодка: какая клубника может нанести вред здоровью?

Этим летом, как никогда, необходимо серьезно подойти к процессу выбора клубники. В этом году из-за дождливой погоды ягоды созреют позже, чем обычно — не раньше конца июня, поэтому сезон клубники будет короткий, а качество может пострадать. Пандемия коронавируса прибавила головной боли фермерам — из-за проблем со сбором урожая и перевозкой ягод, продукция очень быстро портится. О том, как правильно выбрать любимое угощение россиян, рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии (РОСНДП) Маргарита Арзуманян.

Как объяснила врач в интервью радио Sputnik, самое главное — это цвет клубники. Чем он ярче, тем больше витаминов содержится в ягоде. Темный цвет говорит о высоком содержании растительного пигмента антоциана, который борется с преждевременным старением и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме того, насыщенно красные ягоды содержат больше витамина С.

Вместе с тем, как пояснила диетолог, яркий цвет не всегда гарантирует высокое качество. Некоторые недобросовестные фермеры могут специально подкрашивать ее, поливая искусственными удобрениями, поэтому помимо цвета важно уделять внимание запаху, который должен ощущаться даже на расстоянии.

Кроме того, у ягоды обязательно должна быть зеленая плодоножка, которая говорит о том, что она была сорвана с грядки недавно. Однако, если на ней присутствует белая полоска, покупать такую клубнику нельзя — ее обрабатывали пестицидами.

«Сейчас много завозной клубники. Откуда привезли ягоды — судить трудно. На ящиках может быть написано одно, а в документах другое, но вы можете всегда потребовать у продавца сертификат, выданный санитарно-ветеринарной службой, если его нет, значит с клубникой явно что-то не так», — рассказала Арзуманян.

Врач также предупредила, что злоупотреблять клубникой не рекомендуется. Ягода может вызывать сильные аллергические реакции, в особенности у тех, кто страдает из-за аллергии на пыльцу деревьев, так как структура ягоды хорошо впитывает в себя пыльцу растений. По мнению врача, безопасная доза — один-два стакана клубники в день, которые принесут только пользу.

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