Американские истребители сопровождали Ту-95МС близ границы России и США

Американские истребители F-22 поднимали в воздух после вылета ракетоносцев Ту-95МС в сторону границ России и США, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Четыре российских бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) провели плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана. Взлет проходил с аэродромов Чукотки и Амурской области. На отдельных этапах маршрута их сопровождали самолеты ВВС США.

Полет длился 11 часов. Как отмечают в Минобороны, дальняя авиация России, регулярно облетает территории над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийским морями «в соответствии с международными правилами».

Меж тем в мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявлял, что Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.

Ракетоносцы Ту-95МС — воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии.