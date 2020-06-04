Самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии
Военно-морские силы Штатов организовали разведывательную операцию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Siegfried Grassegger, 5-tv.ru
Самолеты-разведчики США стали чаще замечать в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии, в районе порта Тартус, где расположены технические части наших ВМФ и у побережья Крыма. По данным воздушного мониторинга, американские самолеты перешли на многочасовое патрулирование вблизи российских морских границ. Пилоты меняют курс лишь при появлении наших истребителей. К слову, в конце мая они вылетали на перехват двух стратегических бомбардировщиков США над акваторией Черного моря. Кстати сейчас у берегов Крыма проходят масштабные учения Черноморского флота.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями. Экипажи боевых самолетов действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
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