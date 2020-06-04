Самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии

Эфирная новость 26

Военно-морские силы Штатов организовали разведывательную операцию.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Siegfried Grassegger, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Самолеты-разведчики США стали чаще замечать в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии, в районе порта Тартус, где расположены технические части наших ВМФ и у побережья Крыма. По данным воздушного мониторинга, американские самолеты перешли на многочасовое патрулирование вблизи российских морских границ. Пилоты меняют курс лишь при появлении наших истребителей. К слову, в конце мая они вылетали на перехват двух стратегических бомбардировщиков США над акваторией Черного моря. Кстати сейчас у берегов Крыма проходят масштабные учения Черноморского флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями. Экипажи боевых самолетов действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Тема:
Война в Сирии
4 июн
Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей Алеппо
3 июн
В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях
2 июн
Символы дружбы народов России и Сирии восстанавливают в Дамаске
1 июн
Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы
29 мая
Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией
29 мая
В Сирии возобновляется железнодорожное сообщение
28 мая
Сирийцы благодарны российским военным за очередную партию гумпомощи
27 мая
Варварство как главный почерк террористов в Сирии
26 мая
Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
25 мая
Военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус

Читайте также

+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.02
0.68 77.32
0.70
Мистический коридор затмений. Что сулят людям Солнце и Луна в период с 5 ...

Последние новости

18:14
«У нас была страсть»: Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
18:08
Звезду «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова выгоняют на улицу с шестимесячным ребенком
18:00
Видео: Ананас жареный на гриле — рецепт с секретом от шеф-повара
17:49
Главу СК РФ попросили временно отстранить руководство «Норникеля» после ЧП в Норильске
17:42
«Человек мира»: дочь Газманова успешно сдала экзамены в Риме
17:22
Самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии

Сейчас читают

ТОП-10 невероятных и малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок