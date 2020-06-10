Украинка с 13-м размером груди впервые выступит на турнире MMA

|
Виктория Андреева
24

Модель Рlus Sizе Мила Кузнецова намерена продемонстрировать поклонникам все свои способности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @zvezdagramma

Эпатажная украинская модель Мила Кузнецова, получившая известность благодаря пышному бюсту 13-го размера, впервые примет участие в турнире по смешанным единоборствам (MMA) осенью 2020 года в Таиланде, пишет »Чемпионат.com».

По уточненным данным, Кузнецова проведет выставочный поединок, однако имя ее соперницы все еще остается в тайне. Сама участница престижного конкурса Miss Universe Plus Size — 2019 заявила, что собирается вылететь в Таиланд как только будет возобновлено международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Известно, что организатором осеннего турнира MMA выступит российский блогер и предприниматель Максим Мернес. Есть предположение, что на мероприятии также будет присутствовать мастер смешанных боевых искусств, ирландец Конор Макгрегор.

Instagram @zvezdagramma

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из ведущих моделей Украины Мила Кузнецова официально заявила о намерении начать профессиональную боксерскую карьеру. Однако поклонники звезды отнеслись к спонтанной идее с настороженностью.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Врачи не смогли спасти госпитализированного с СОVID-19 писателя-сатирика Трушкина
14:35
Украинка с 13-м размером груди впервые выступит на турнире MMA
14:29
На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса перешел 41 регион России
14:21
Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем
14:14
1300 ВЦИОМ: принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции планируют 67 процентов россиян
14:12
Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу

Сейчас читают

«Плохо, болит»: запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок