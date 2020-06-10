Украинка с 13-м размером груди впервые выступит на турнире MMA

Эпатажная украинская модель Мила Кузнецова, получившая известность благодаря пышному бюсту 13-го размера, впервые примет участие в турнире по смешанным единоборствам (MMA) осенью 2020 года в Таиланде, пишет »Чемпионат.com».

По уточненным данным, Кузнецова проведет выставочный поединок, однако имя ее соперницы все еще остается в тайне. Сама участница престижного конкурса Miss Universe Plus Size — 2019 заявила, что собирается вылететь в Таиланд как только будет возобновлено международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Известно, что организатором осеннего турнира MMA выступит российский блогер и предприниматель Максим Мернес. Есть предположение, что на мероприятии также будет присутствовать мастер смешанных боевых искусств, ирландец Конор Макгрегор.

Instagram @zvezdagramma

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из ведущих моделей Украины Мила Кузнецова официально заявила о намерении начать профессиональную боксерскую карьеру. Однако поклонники звезды отнеслись к спонтанной идее с настороженностью.